20 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Отец с сыном перевернулись на лодке в алтайской реке, ведутся поиски

В Республике Алтай на реке Бии опрокинулась лодка с двумя людьми, говорится в оперативной сводке регионального ГУ МЧС. Одного удалось спасти.

Спасатели на реке.
Спасатели на реке.
04.mchs.gov.ru

ЧП случилось 18 июля. В 7:42 в МЧС поступило сообщение о том, что в Турочакском районе, у села Удаловка на реке произошло опрокидывание моторной лодки «Казанка». В ней находилось два местных жителя, 42-летний отец и 14-летний сын.

Проплывавший мимо рыбак помог выбраться на берег подростку. Местонахождение мужчины все еще неизвестно.

Спасатели обследовали 20 км акватории и береговой линии, но поиски результатов пока не дали.

Ранее в ночь на 24 апреля в районе Камня-на-Оби в Алтайском крае перевернулась лодка с рыбаками. Одному из них не удалось выбраться.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость