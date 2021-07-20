Отец с сыном перевернулись на лодке в алтайской реке, ведутся поиски

В Республике Алтай на реке Бии опрокинулась лодка с двумя людьми, говорится в оперативной сводке регионального ГУ МЧС. Одного удалось спасти.

ЧП случилось 18 июля. В 7:42 в МЧС поступило сообщение о том, что в Турочакском районе, у села Удаловка на реке произошло опрокидывание моторной лодки «Казанка». В ней находилось два местных жителя, 42-летний отец и 14-летний сын.

Проплывавший мимо рыбак помог выбраться на берег подростку. Местонахождение мужчины все еще неизвестно.

Спасатели обследовали 20 км акватории и береговой линии, но поиски результатов пока не дали.

Ранее в ночь на 24 апреля в районе Камня-на-Оби в Алтайском крае перевернулась лодка с рыбаками. Одному из них не удалось выбраться.