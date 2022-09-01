Отец украл у своих маленьких детей пособия почти на 80 тыс. рублей

По версии следствия, мужчина переводил себе деньги с банковских счетов своих сыновей 5 и 9 лет. Дети получали пособия по потери кормильца, поскольку их мать умерла, а отец от своих обязанностей отказался.
Детей воспитывает их тетя, с которой они проживают в Алтайском крае.
Тем не менее, мужчина имел доступ к счетам детей и несколько месяцев переводил себе оттуда деньги. Всего он смог перевести около 76 тысяч рублей. Пропажу денег обнаружила опекун детей, их тетя, и заявила об этом в полицию.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.
Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время его дело передадут в суд.
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