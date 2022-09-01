1 сентября
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Происшествия

Отец украл у своих маленьких детей пособия почти на 80 тыс. рублей

В Кемеровской области возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя по обвинению в растрате денег своих детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

По версии следствия, мужчина переводил себе деньги с банковских счетов своих сыновей 5 и 9 лет. Дети получали пособия по потери кормильца, поскольку их мать умерла, а отец от своих обязанностей отказался.

Детей воспитывает их тетя, с которой они проживают в Алтайском крае.

Тем не менее, мужчина имел доступ к счетам детей и несколько месяцев переводил себе оттуда деньги. Всего он смог перевести около 76 тысяч рублей. Пропажу денег обнаружила опекун детей, их тетя, и заявила об этом в полицию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 160 УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время его дело передадут в суд.

Ранее в Сибири «по горячим следам» поймали насильника 10-летней девочки.

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