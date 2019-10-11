Отгоняли газом: жители Саратова собрались линчевать подозреваемого в убийстве 9-летней девочки

11 октября в Саратове сотни людей собрали стихийный митинг, требуя выдать им предполагаемого убийцу 9-летней Лизы Киселевой, чье тело было обнаружено в гаражах в одном из городских районов, сообщает «Регион 64».

Группа людей собрались у гаражей, где в одном из боксов нашли девочку. Саратовцы требовали открыть помещение и выдать им подозреваемого.

Митингующие также атаковали полицейскую машину, где предположительно мог находиться злоумышленник. На видео телеканала «Звезда» видно, что люди устроили настоящую давку возле автомобиля и скандировали «Открывай!». Как сообщают журналисты, полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы отогнать протестующих.

Стихийный митинг в Саратове Скриншот — видео tvzvezda.ru

Ранее полиция задержала подозреваемого — им оказался местный житель Михаил Т., который был ранее судим по статье «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный подозреваемый сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — та якобы ему грубо ответила, пишет «Лента».

Лиза Киселева ушла из дома в школу 9 октября, однако до учебного заведения не дошла. Сутки тысячи горожан искали ребёнка. Тело Лизы в гаражах обнаружили волонтеры поисковой службы «Лиза Алерт».