12 августа
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Происшествия

Отключат от системы жизнеобеспечения пострадавшую в ДТП актрису

Американскую актрису Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения, сообщает Daily Mail.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Врачи оценивают состояние артистки как критическое.

53-летней актрисе диагностировали смерть мозга. Хеч «технически» остается жива благодаря системе ИВЛ.

Близкие актрисы приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения после того, как ее органы будут проверены на донорство, указывает Газета.Ru.

Семья Энн сообщила, что планирует отдать часть органов звезды нуждающимся после ее смерти.

Что произошло

Авария с участием актрисы произошло 6 августа. Автомобиль звезды загорелся. Ее госпитализировали с сильными ожогами.

Ранее заживо сгорел водитель грузовика после ДТП.

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