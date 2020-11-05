Откормленная свинья съела своего хозяина

Свинья убила и съела хозяина в мексиканском городе Сьюдад-дель-Кармен, сообщает The Yukatan Times.

Родные мужчины пришли к нему домой и увидели его лежащим на полу в луже крови. Они также заметили, что одну из рук мужчины жевала свинья.

Родственники подумали, что он жив, и попытались оттащить свинью, но безуспешно — животное продолжало поедать руку и плечо своего хозяина.

Парамедики Красного Креста прибыли на место происшествия, но было слишком поздно. Мужчина потерял слишком много крови и умер задолго до прибытия помощи, пишет Lenta.ru.

Установлено, что мужчина откармливал ее, чтобы позже съесть.

Ранее сообщалось, что дерзкие уральские кабаны обнаглели и «слоняются» возле отделения полиции. Многие пользователи иронично заметили, что кто-то подложил полиции свинью.