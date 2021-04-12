Открытое письмо руководства ОАО «Кучуксульфат»

С июля 2020 года в отношении ОАО «Кучуксульфат», председателя совета директоров, генерального директора общества почти на двух десятках сайтов практически непрерывно размещается недостоверная информация (телеграм-канал «ВЧК ОГПУ»; интернет-ресурсы «Версия», «ФедералПресс» и др.). Распространяются, на наш взгляд, абсолютно клеветнические материалы в отношении ОАО «Кучуксульфат», вброс организован группой лиц, осуществляющих неблаговидные мероприятия в отношении общества. На наши обращения к администраторам данных сайтов с просьбой опубликовать опровержения на данные статьи или нашу достоверную информацию мы получаем отказ. В связи с этим с целью выведения механизмов противоправной деятельности, осуществляемой в тиши кабинетов отдельными коррумпированными чиновниками, различного рода «решалами», где они всесильны и властвуют над нами, в публичную плоскость просим Вас опубликовать предоставленную нами информацию, что дает нам надежду на то, что с данной информацией ознакомится президент России Владимир Владимирович Путин. Готовы нести ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Информация о противоправных мероприятиях в отношении ОАО «Кучуксульфат» с целью рейдерского захвата предприятия

ОАО «Кучуксульфат» обеспечивает на российском рынке поставки высококачественного природного сульфата натрия для производства синтетических моющих средств (стиральных порошков).

ОАО «Кучуксульфат» является градообразующим, бюджетообразующим предприятием Алтайского края в рабочем поселке Степное Озеро (включен в список моногородов России распоряжением правительства РФ), численность работающих на предприятии — 1200 человек. ОАО «Кучуксульфат» — один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края (7−8-е место в десятке крупнейших налогоплательщиков на протяжении длительного времени).

Предприятие приватизировано трудовым коллективом Кучукского сульфатного завода путем аренды с правом выкупа в 1992 году. Акционерами стали работники предприятия. Действующим консолидированным составом акционеров акции были выкуплены у работников предприятия в течение нескольких лет, начиная с 1999 года, на вторичном свободном рынке (не приватизация).

Стоит отметить, что в течение 20 лет после консолидации активов ОАО «Кучуксульфат» было вложено в развитие предприятия более 14 миллиардов рублей, что позволило нарастить мощности производства в 2,5 раза к уровню советского времени и производить до 800 тыс. тонн сульфата натрия в год. Уплата налогов за этот период увеличилась с 40 миллионов до 1,7 миллиарда рублей в год (включая социальные выплаты). ОАО «Кучуксульфат» — это пример в Алтайском крае, когда предприятие, приобретенное со старыми производственными фондами, было доведено новыми собственниками до таких высоких производственных и финансовых результатов, которые являются источником значительных налоговых платежей во все уровни бюджета и достойной заработной платы сотрудников общества.

Общество несколько раз становилось победителем ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года», в том числе и в 2020 году. Предприятие и его сотрудники удостоены множества званий и наград как федерального, так и краевого уровней. Предприятие даже в нынешних сложных условиях продолжает выполнять все социальные обязательства перед своими работниками и государством, выплачивая в полной мере все налоговые платежи, средняя заработная плата на предприятии по итогам 2020 года составила 46 513 рублей, средняя заработная плата в Алтайском крае (данные Алтайкрайстата) за аналогичный период составила 29 983 рубля. Ежегодные затраты на благотворительность и спонсорскую помощь — около 40 млн рублей, на внутреннюю социальную сферу — около 15 млн рублей. В р. п. Степное Озеро обществом реконструированы роддом, хирургическое отделение больницы, бассейн, Дом культуры, здание школы, детский сад и т. д. Закончено строительство православного храма (27 млн рублей).

В течение 2017−2019 годов, а теперь уже и в 2020−2021 годах предприятие подвергалось и подвергается рейдерскому давлению с участием представителей крупного бизнеса, отдельных представителей государственных и правоохранительных органов, в том числе федерального уровня. В качестве механизма неправомерного воздействия использовался и используется массовый вброс недостоверной информации о предприятии и его акционерах в интернет-ресурсы.

В результате этих информационных вбросов в 2017—2019 годах на предприятие обрушилась масса запросов и проверок со стороны контрольно-надзорных органов: ФНС, Роснедр, Генеральной прокуратуры РФ, природоохранной прокуратуры, Следственного комитета РФ и т. д. В том числе Росприроднадзор проводил выездную проверку деятельности общества в 2017 году, в соответствии с актом проверки от 20.12.2017 нарушений в деятельности предприятия выявлено не было. Никаких нарушений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в исполнении законодательства о недропользовании, в соблюдении природоохранных норм и требований многочисленные межведомственные проверки ОАО «Кучуксульфат» за весь период с 2017 по 2019 год не выявили.

За последние 15 лет контрольно-надзорными органами в деятельности предприятия если и выявлялись нарушения, то абсолютно малозначительные. Также не предъявлялось претензий со стороны ФНС, в том числе в части уплаты НДПИ (введен с 01.01.2002).

Обществом с целью защиты интересов своих акционеров были направлены обращения по данным противоправным действиям в федеральные и региональные правоохранительные органы. Материал доследственной проверки состоит из 8 томов по 250 листов каждый. На этом рейдерская операция была неудачно завершена для ее организаторов ввиду недостижения поставленных целей, в том числе через угрожающее давление на акционеров.

К сожалению, начиная с 23.07.2020 вновь были вброшены клеветнические статьи на 15 сайтов. Статьи составлены на те же темы (экология, природопользование, финансово-хозяйственная деятельность, недропользование), что и ранее, в 2017—2019 годах. Кроме того, недостоверные заявления в отношении ОАО «Кучуксульфат» на аналогичные темы были направлены также в июле 2020 года заинтересованными лицами в контролирующие и правоохранительные органы. Эти лица никакого отношения к предприятию и акционерам общества не имеют.

Вброс данных материалов, как и ранее, был использован в качестве основания для очередных многочисленных проверок и давления на общество со стороны правоохранительных и контролирующих органов, в частности Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Алтайского края, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, ФНС, УФНС, МИФНС № 8 и т. д.

Обществу с июля 2020 года до настоящего времени направлено данными инстанциями более 283 запросов на 507 листах, ОАО «Кучуксульфат» уже предоставило информации более чем на 10 000 листах.

В настоящее время изготовлен только акт проверки Росприроднадзора. В части нарушений и замечаний, которые указаны в данном документе в отношении финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кучуксульфат» в сфере недропользования, природопользования, экологии, он является в основном искажением фактических данных о деятельности предприятия, за мелким исключением. По тем 28 нарушениям, которые указаны в интернет-ресурсах, возможны только административные наказания в виде штрафа, общая максимальная сумма штрафа за все нарушения составит не более 1,5 млн рублей. Судебная защита даже от таких мелких административных наказаний — это вопрос принципа и справедливости для ОАО «Кучуксульфат». Никакого экономического или экологического ущерба озерам, недрам, государству, людям, экосистеме региона общество в результате своей деятельности не нанесло. За последние 20 лет никто не предъявлял обществу никаких исков о возмещении ущерба, связанного с экологическими проблемами и недропользованием. ОАО «Кучуксульфат» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, в том числе и с Законом «О недрах», а также исключительно в рамках технической и проектной документации.

Мы уверены, что сможем отстоять интересы коллектива, предприятия, акционеров, а также интересы жителей моногорода р. п. Степное Озеро и всего Благовещенского района (доля налоговых платежей общества составляет 50%).

В настоящее время Арбитражным судом г. Москвы вынесено определение о приостановлении действия предписания от 20.11.2020, вынесенного Росприроднадзором на основании акта проверки № 009−2020-в/А от 20.11.2020.

В отношении акта проверки Росприроднадзора ОАО «Кучуксульфат» подано заявление в СУ СК РФ по Алтайскому краю. Пять сотрудников Росприроднадзора при опросе в рамках доследственной проверки КРСП, которая проводилась СУ СК России по Алтайскому краю, дали признательные показания о недостоверности обстоятельств, указанных в акте. Материалы проверки по акту проверки Росприроднадзора от 20.11.2020 переданы из СУ СК РФ по Алтайскому краю, в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России для проведения проверки по подследственности.

В настоящее время ОАО «Кучуксульфат» приступил к судебной защите своих интересов от действий Росприроднадзора и надеется на непредвзятое рассмотрение ситуации в судебных органах.

Никаких других претензий ОАО «Кучуксульфат» на сегодняшний момент ни правоохранительные, ни контролирующие органы не предъявляли, несмотря на такое массированное и длительное (с июля 2020 года) давление на общество. При этом финансово-хозяйственная деятельность общества была проверена за 20 лет, проведена проверка законности процедуры приватизации предприятия в 1992 (!!!) году (нарушений не выявлено). И надеемся, что не смогут предъявить какие-то обвинения в совершении нарушений в связи с тем, что предприятие осуществляет свою деятельность исключительно в рамках действующего законодательства РФ. Единственный способ «выявления нарушений» — это фальсификация, ложная интерпретация каких-либо документов. Нет никаких миллиардов ущерба экологии, государству, недрам ни по одному из направлений деятельности общества, нет вообще никакого сокрытия налогов, нет и быть не может. Также не стоит вопрос ни о каком останове предприятия, ни одна структура не предъявляла такого требования за все последние 20 лет.

В сети интернет (в телеграм-каналах) продолжается откровенно недостоверная кампания, организованная инициаторами этой рейдерской операции. Данные публикации не имеют ничего общего с действительностью ни в отношении деятельности ОАО «Кучуксульфат», ни в отношении акционеров общества, ни в отношении генерального директора общества, ни лично председателя совета директоров.

ОАО «Кучуксульфат» направило десятки обращений в администрацию президента РФ, в Генеральную прокуратуру с целью защиты бизнеса от необоснованных нападок и проверок, инициированных в интересах рейдеров.

Уверены, что в нашей стране есть закон и порядок и мы сможем отстоять интересы нашего предприятия.

Президент РФ В. В. Путин требует от правоохранительных и контролирующих органов, чиновников различных уровней избавить бизнес от излишних проверок. Но то, что происходит с ОАО «Кучуксульфат», — это невероятное игнорирование распоряжений главы государства; масштабы и уровень противоправного давления на общество повергают всех, кто знаком с ситуацией, в шок.

Справка в отношении председателя совета директоров ОАО «Кучуксульфат» В. И. Гамаюнова

До февраля 1999 года В. И. Гамаюнов проходил военную службу на оперативных и руководящих должностях КГБ, ФСБ России, руководил самостоятельным подразделением в УФСБ по Алтайскому краю. Возглавляемое им подразделение было самым эффективным и результативным в управлении края в 90-х годах по направлению борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Воинское звание — полковник.

За период службы В. И. Гамаюнов награжден: в 1994 году государственной наградой — медалью «За отличие в военной службе» I степени (от имени президента РФ), в 1992 году ведомственной наградой — медалью «За безупречную службу» III степени. Неоднократно поощрялся руководством органов безопасности почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками за результативную работу.

Уволился в связи с выслугой лет в льготном исчислении за особые условия службы.

В период службы в органах безопасности на его место жительства было совершено криминальное нападение, а также высказывались многочисленные угрозы в адрес безопасности его и его семьи. В связи с этим В. И. Гамаюновым одновременно с увольнением в запас был подан рапорт на имя директора ФСБ РФ (в то время В. В. Путина), и ему было выдано табельное оружие для обеспечения личной безопасности и безопасности семьи (единственное подобное решение по управлению ФСБ РФ по Алтайскому краю за все годы). Ввиду обеспечения мероприятий по собственной безопасности, а также считая, что вышестоящие угрозы миновали, в 2006 году он сдал табельное оружие в управление ФСБ по Алтайскому краю.

С 1999 года В. И. Гамаюнов зарегистрировался как предприниматель (детективная деятельность — лицензия частного детектива с 1999 года и до настоящего времени, штат 11 человек, средняя заработная плата за 2020 год 54 121 руб.), учредил охранное предприятие (до 2019 года был учредителем; штат 75 человек, средняя заработная плата за 2020 год 44 048 руб.) и занялся бизнесом. По материалам данных структур, в органы правопорядка с 1999 года по настоящее время направлено 667 письменных информаций о преступлениях, c использованием которых было возбуждено более 147 уголовных дел (учтены в карточках ГУВД), в том числе информации в сфере криминального оборота биоресурсов. Все материалы заверены начальником МО МВД «Благовещенский» в виде аналитических справок (ежегодно по нарастающей, хранятся в архиве). Совместно с правоохранительными органами регулярно проводятся профилактические мероприятия по взаимодействию в рамках закона о частной охранной и детективной деятельности, направленные на обеспечение правопорядка в регионе. За период с января 2004 по 31 марта 2021 года дежурным ЧОП было передано в МВД 476 информаций о признаках и фактах правонарушений. С 1999 года по 31 марта 2021 года в результате совместных мероприятий сотрудниками полиции задержано и привлечено к административной ответственности 3373 человека по различным статьям, в том числе за нарушение закона в сфере добычи биоресурсов, за период с 2010 по 2017 год руководством ЧОП было передано в МВД 22 информации, задержано и передано органам правопорядка 102 человека на озерах за криминальную добычу биоресурсов, по которым привлечены к административной ответственности 100 человек (архив в наличии за весь период по всем информациям).

Это именно та работа, которую требовал выполнять В. И. Гамаюнов как учредитель от сотрудников ЧОП и партнеров по детективной структуре, как и по другим аспектам безопасности и правопорядка в районе для оказания всестороннего содействия правоохранительным органам.

В течение нескольких лет начиная с 1999 года В. И. Гамаюнов с командой единомышленников (основу команды составили бизнесмены — выходцы с Барнаульского станкостроительного завода (оборонная промышленность РФ)) выкупили акции ОАО «Кучуксульфат» у членов трудового коллектива на вторичном свободном рынке (не приватизация). Впоследствии пакет акций общества был консолидирован данной командой акционеров. С 2019 года В. И. Гамаюнов — председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат».

Даже начав в 1999 году вести свой бизнес, В. И. Гамаюнов все это время продолжает оказывать содействие правоохранительным органам в вопросах обеспечения правопорядка. По результатам данной работы он неоднократно поощрялся руководством правоохранительных органов России и региона:

в 2002 году — почетной грамотой начальника Главного управления внутренних дел Алтайского края;

— почетной грамотой начальника Главного управления внутренних дел Алтайского края; в 2003 году — грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю;

— грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2009 году — благодарностью директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

— благодарностью директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации; в 2009 году — грамотой начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю «за достигнутые результаты в работе и безупречную службу»;

в 2010 и 2015 годах — благодарственными письмами начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю;

— благодарственными письмами начальника управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2012 году — благодарственным письмом начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю;

— благодарственным письмом начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю; в 2017 году — благодарственным письмом командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации;

— благодарственным письмом командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации; в 2018 году — почетной грамотой от командующего войск национальной гвардии Российской Федерации В. В. Золотова;

в 2019 году — медалью Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации «За содействие», которая вручена лично командующим войск национальной гвардии Российской Федерации В. В. Золотовым на войсковом мероприятии Росгвардии.

Организаторы рейдерских мероприятий с июля 2020 года и ранее, в 2017—2019 годах, в отношении предприятия используют многочисленные недостоверные данные интернет-ресурсов с целью оказания давления на ОАО «Кучуксульфат» и председателя совета директоров В. И. Гамаюнова с целью формирования лживого криминального имиджа в интересах рейдеров и его компрометации перед органами власти и правоохранительными органами, размещают клеветническую информацию вопреки действительному отношению к закону и порядку со стороны В. И. Гамаюнова как в период службы в ФСБ, так и при ведении бизнеса. Абсолютно не соответствует действительности и сообщения в сми-ресурсах о якобы криминальной деятельности В. И. Гамаюнова в сфере добычи биоресурсов.

Вопреки недостоверным данным интернет-ресурсов о причастности ОАО «Кучуксульфат» и лично В. И. Гамаюнова как председателя совета директоров к криминальным событиям в сфере добычи биоресурсов под непосредственным управлением и координацией В. И. Гамаюнова с 2012 года направлены десятки материалов председателю правительства РФ Д. А. Медведеву, заместителю председателя правительства РФ А. И. Гордееву, министру сельского хозяйства РФ Д. Н. Патрушеву, генеральному прокурору РФ, в Федеральное агентство по рыболовству, Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, другие государственные и правоохранительные органы о теневом обороте в добыче биоресурсов, в том числе на экспорт, и предложения по декриминализации данной деятельности в общероссийском масштабе. Прямой ущерб для государства от незаконной добычи в 2013—2017 годах составил около 4 млрд рублей. Соответственно, налоговые потери от реализации за рубеж «другими» экспортерами в теневом обороте составили около 1 млрд рублей. (Данные указаны в таможенной статистике.) (По запросу компания готова предоставить все материалы.)

К слову, о законности деятельности в этой сфере: в октябре 2014 года ОАО «Кучуксульфат» стало победителем открытого конкурса на право заключения договора пользования РПУ 151 «Кулундинский». ОАО «Кучуксульфат» вместе с подрядчиками по результатам реализации добычи биоресурсов в 2015 году было уплачено налогов 123 194 тыс. руб. Реализация осуществлялась по максимально возможной в России цене сырого промытого, переработанного биоресурса (см. таможенную статистику экспорта). Если взять все налоговые платежи от всех пользователей, со всех озер Алтайского края (а это 70% добычи со всей России), то сумма их совокупных налоговых отчислений даже за 10 предыдущих лет будет меньше.