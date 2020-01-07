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Происшествия

Отмечающие Новый год хабаровчане забыли на балконе младенца и он замерз насмерть

В Хабаровском крае возбудили дело после смерти семимесячного ребенка, оставленного на балконе, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Инцидент произошел 5 января 2020 года в городе Николаевск-на-Амуре.

«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — отметили в СК.

Ранее о происшествии сообщил в своем Instagram региональный минздрав.

«Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе. Берегите детей — своих и чужих! Счастливого вам Нового года!» — говорится в сообщении ведомства.

Подробности произошедшего не уточняются.

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