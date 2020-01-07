Отмечающие Новый год хабаровчане забыли на балконе младенца и он замерз насмерть

Инцидент произошел 5 января 2020 года в городе Николаевск-на-Амуре.
«В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — отметили в СК.
Ранее о происшествии сообщил в своем Instagram региональный минздрав.
«Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе. Берегите детей — своих и чужих! Счастливого вам Нового года!» — говорится в сообщении ведомства.
Подробности произошедшего не уточняются.