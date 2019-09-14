Пьяный сотрудник прихватил из здания алтайской турбазы ювелирные украшения на 300 тысяч рублей

Женщина-предприниматель обратилась в полицию и сообщила, что из административного здания турбазы, расположенной недалеко от села Манжерок, неизвестный похитил ювелирные изделия из серебра. Сумму причиненного ущерба заявительница оценила в 300 тысяч рублей. Как оказалось, к делу причастен местный сотрудник, который после празднования конца турсезона решил прихватить с собой украшения.

Заявительница пояснила полицейским, что предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, в административном здании турбазы у них оборудована торговая витрина. Приехав с проверкой, женщина обнаружила, что персонал турбазы отсутствует, а с витрины похищены серебряные цепочки и браслеты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Вскоре сотрудники полиции установили, что к произошедшему причастен 32-летний разнорабочий турбазы из Алтайского края. Подозреваемого задержали в одном из сел региона и доставили в полицию.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что накануне персонал решил отметить окончание турсезона. В ожидании приезда директора и сторожа, мужчины распивали спиртное. После подозреваемый, зная о том, что в здании находятся изделия из серебра, решил их похитить. Украсть их не составило труда, потому что витрина не запиралась на замок.

Забрав ювелирные изделия, мужчина на попутной машине уехал домой. Не зная ценности украденного, большую часть по дороге он продал водителю всего за 3 тыс. рублей, а цепочку и браслет подарил своей подруге.