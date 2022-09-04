Отомстил за всех. Барнаулец сбил опору с камерой видеофиксации

Как рассказали очевидцы Инцидент Барнаул, врезавшаяся в столб машина была «Ока». На месте работают сотрудники полиции.
О пострадавших не сообщается.
Ранее на алтайской трассе произошла смертельная авария у села Полковниково.
В Барнауле авария произошла на пересечении пр. Космонавтов и ул. Попова — водитель врезался в опору с камерой видеофиксации нарушений.
Как рассказали очевидцы Инцидент Барнаул, врезавшаяся в столб машина была «Ока». На месте работают сотрудники полиции.
О пострадавших не сообщается.
Ранее на алтайской трассе произошла смертельная авария у села Полковниково.
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