Отравление угарным газом. СК официально подтвердил версию гибели семьи алтайского чиновника

Версию о гибели семьи алтайского чиновника Иосифа Кременских на турбазе «Глобус», согласно которой четыре человека скончались в результате отравления угарным газом, официально подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что в связи с трагедией возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

«По данным следствия, в период с 26 по 31 июля 2020 года семье 51-летнего жителя города Барнаул, которая разместилась на туристической базе „Глобус“ в селе Ая, оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности. В результате мужчина, его 43-летняя супруга и двое детей 16 и 10 лет скончались в номере гостиницы. Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом», — говорится в сообщении Следкома.

В данный момент по подозрению в совершении преступления задержан директор базы. Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе «Глобус» были обнаружены тела четырех человек — семейная пара и двое детей.

Главой семейства оказался 51-летний Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга управления печати Алтайского края.