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Происшествия

Отставной милицейский генерал задержан за подготовку заказного убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата, сообщает СКР.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

По данным следствия, Туривненко решил организовать убийство женщины. Так подозреваемый собирался завладеть собственностью доли коммерческих фирм, которая после смерти брата перешла по наследству его племяннику.

Туривненко считал, что женщина имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного, поэтому и заказал ее убийство. Подозреваемый привлек к исполнению «заказа» своего знакомого, предложив тому 1 млн рублей за убийство жены брата.

О предложении «исполнитель» сообщил в правоохранительные органы, и дальнейшие мероприятия проходили под контролем силовиков.

Туривненко передал «исполнителю» 150 тысяч рублей на покупку оружия. Силовики инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Петербурге. Заказчику в качестве доказательства «исполнитель» предоставил фото.

Отставного генерала задержали в момент передачи части денег за «совершенное преступление».

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