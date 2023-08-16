Отсутствие ТО и скрытые нарушения. Появились результаты расследования смертельного крушения Ми-8 с туристами на Алтае

Результаты расследования крушения вертолета Ми-8 с группой туристов-эзотериков на Алтае, произошедшего 27 июля и унесшего жизни шести человек, опубликовал Telegram-канал SHOT .

Эксперты во время проверки выявили целый ряд грубых нарушений в компании.

Так, пилотам недоставало практики - они проводили гораздо меньше тренировок в полетах, чем положено по правилам.

Например, второй пилот одной из машин провел лишь два тренировочных полета из необходимых пяти.

Также экипаж не отрабатывал на тренажерах посадку в сложных погодных условиях, у них не проверяли их действия во время аварийных ситуаций.

В том числе экипаж разбившегося Ми-8 не отрабатывал ситуацию опрокидывания вертолета - эксперты не получили соответствующих этому занятию документов.

Нарушения зафиксировали и относительно технического состояния машин. Так, вертолет AS-350B3 с середины июля летал без должного прохождения техосмотра.

Крушение Ми-8 на Алтае. Скриншот из видео

У других же вертолетов нашли нарушения в прохождении ТО - например, они летали с нарушениями типовой конструкции, а некоторые - без нужных радиостанции и радиомаяков.

Кроме того, эксперты обнаружили интересную деталь в бортовых журналах компании. Там записи о нескольких нарушениях замазывали корректором. Но некоторые и оставались - выяснилось, что пилоты Ми-8 и Ми-17 допускали слишком большой крен и тангаж, а иногда и очень низкую скорость полета.

В итоге 18 членов экипажа, два командира компании и девять техспециалистов компании отстранили от работы. Также отстранили начальника отдела МТУ Ространснадзора по СФО Самохвалов.

Публикуем результаты расследования крушения Ми-8 с группой эзотериков на Алтае: вертолёты компании не проходили должного ТО, пилоты не практиковались, а в бортовых журналах нарушения удалялись корректором-замазкой. Теперь 18 членов экипажа, два командира и девять технических специалистов отстранены от работы. Без неё остался и начальник отдела МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу Антона Самохвалова.

Что произошло

У села Тюнгур произошла авиакатастрофа 27 июля - вертолет Ми-8 (на борту находилось 16 человек) — зацепился хвостовой балкой за ЛЭП, загорелся и рухнул. Все это случилось прямо перед посадкой.

Четыре пассажира погибли на месте, еще двое скончались позднее в больнице.

Известно, что туристы были эзотериками из разных регионов, в том числе гражданка Беларуси, которые договорились на совместную поездку к "месту силы".