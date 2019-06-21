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Происшествия

Отца погибших в пожаре пятерых детей отправили в колонию в Новосибирской области

В Новосибирской области отправили в колонию отца погибших в огне пятерых детей. Мужчину признали виновным в убийстве по неосторожности и систематических истязаниях, пишет Сибкрай.ru.

Наручники.
Наручники.
СС0

Трагедия произошла ночью в декабре 2017 года в поселке Степной Новосибирской области. Загорелась квартира в частном доме. Ее хозяин (отец 6-х детей), сожительница, дети и гости спали. Запах дымы почувствовали соседи, они же вызвали пожарных.

Все взрослые спаслись из огня, а дети погибли. Старшей девочке было 7 лет, младшему — 8 месяцев. Шестой ребенок в это время находился у родственников.

Хозяина дома и его сожительницу госпитализировали. Следователи признали виновным в случившемся отца детей. По данным правоохранителей, мужчина самовольно подключился к электричеству, и из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. Кроме того, мужчина в течение года систематически избивал своих малолетних детей.

Обвиняемого приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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