Отцу-истязателю из Рубцовска грозит 7 лет тюрьмы

Сотрудники одной из школ Рубцовска заметили, что пятиклассник регулярно приходит на занятия с синяками и обратились в органы опеки городской администрации. Там выяснили, что ребенка избивал отец, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Мужчина воспитывает ребенка один и, как говорят в ведомстве, объясняет синяки на теле мальчика выбранной «моделью воспитания». На протяжении 2018 года он периодически бил сына за неудовлетворительную успеваемость в школе и непослушание.

На данный момент ребенок проживает в социальном учреждении. Отцу предъявили обвинение по ст. 117, 156 УК РФ (истязание малолетнего и ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка), уголовное дело в отношении рубцовчанина направили в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Также решается вопрос о лишении родительских прав.