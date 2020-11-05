«Отвлекся на сотовый, потерял управление». На трассе под Екатеринбургом перевернулся Hyundai, погибла 78-летняя женщина

ДТП произошло вечером, 4 ноября, на 59-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

«По предварительным данным, водитель Hyundai Creta не справился с управлением, съехал в левый кювет, наехал на камень, после чего автомобиль перевернулся», — отмечает e1.ru, ссылаясь на ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии 78-летняя пассажирка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшей установлена полицией.

За рулем Hyundai был 50-летний житель Екатеринбурга. Он не получал штрафов за нарушение правил дорожного движения.

У него и еще одной пассажирки, 47-летней женщины, медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. От госпитализации пострадавшие отказались.

«Мужчина объяснил, что он с двумя пассажирами ехал в Красноуральск, все были пристегнуты ремнями безопасности. На 59-м километре он отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, автомобиль съехал с дороги, наехал на камень и перевернулся», — добавили в ГИБДД по Свердловской области.

В полиции отметили, что на месте происшествия водителя проверили на состояние опьянения, он оказался трезв.