Овчарка и хозяин ограбили магазин в Новосибирской области и убежали

В Куйбышеве полицейские задержали мужчину с собакой за разбойное нападение на магазин, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером 9 января в полицию поступило сообщение от продавца магазина, расположенного в местном Учебном городке. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина пришел с собакой породы овчарка.

«Собака была на поводке и в наморднике. Увидев, что гражданин отпустил пса, женщина испугалась и попросила не делать этого. В ответ злоумышленник, угрожая натравить на нее свою собаку, похитил 2 тысячи рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого по приметам в течение 15 минут. Им оказался 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Похищенные две тысячи рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.