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Происшествия

Дело бывшего главы района Барнаула о растрате и мошенничестве отдали в суд

Дело экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова передали в суд. Он обвиняется в преступлении, которое совершил будучи главой Лебяжинской сельской администрации.

Андрей Овсянников.
Андрей Овсянников.
altairegion22.ru.

Овсянникову вменяют присвоение и растрату, а также мошенничество в особо крупном размере. Главного специалиста Лебяжинской администрации Николая Хаустова обвиняют в пособничестве в присвоении и растрате.

С июля по декабрь 2017 года Овсянников при помощи Хаустова подготовил фиктивные договоры с предпринимателем на благоустройство территории и проведение культурно-массовых мероприятий, а также поручил составить документы, подтверждающие выполнение работ.

В результате указанных действий администрация понесла ущерб на сумму более 207 тыс. рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года таким же образом обвиняемые «оформили» работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации.

В результате мошеннических действий Овсянников с Хаустовым получили более 450 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Вину фигуранты признали полностью. Уголовное дело направили в суд. На автомобиль бывшего главы сельской администрации наложили арест.

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