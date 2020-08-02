Озвучена версия, как и почему на алтайской турбазе погибла семья Иосифа Кременских

Отмечается, что после заселения семьи Кременских в номере выключили свет из-за дождя. «Чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы (для вытяжки оставили открытую дверь). Несмотря на это, как предполагают в правоохранительных органах, смерть могла наступить из-за выхлопов дизельного генератора», — пишет издание.
Отметим, ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали владельца турбазы. Решается вопрос о мере пресечения.
Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе «Глобус» были обнаружены тела четырех человек — семейная пара и двое детей.
Главой семейства оказался 51-летний Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга управления печати Алтайского края.