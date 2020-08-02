Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Озвучена версия, как и почему на алтайской турбазе погибла семья Иосифа Кременских

Гибель семьи алтайского чиновника Иосифа Кременских на турбазе «Глобус» могла произойти из-за отравления выхлопами от дизельного генератора, сообщает Life со ссылкой на информированный источник.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Отмечается, что после заселения семьи Кременских в номере выключили свет из-за дождя. «Чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы (для вытяжки оставили открытую дверь). Несмотря на это, как предполагают в правоохранительных органах, смерть могла наступить из-за выхлопов дизельного генератора», — пишет издание.

Отметим, ранее стало известно, что правоохранительные органы задержали владельца турбазы. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, 31 июля в одном из номеров на турбазе «Глобус» были обнаружены тела четырех человек — семейная пара и двое детей.

Главой семейства оказался 51-летний Иосиф Кременских, начальник сектора мониторинга управления печати Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость