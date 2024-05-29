29 мая
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Происшествия

Никуда не спрятаться и не убежать. Как непогода настигает жителей Алтайского края на улице и дома

Ливни и шквалистый ветер уже четвертые сутки атакуют регион. С каждым днем метеорологическая обстановка ухудшается, и это приносит свои последствия. О том, что беспокоит жителей Алтайского края в штормовые дни, расскажет altapress.ru.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.
СС0

За пять минут до падения

В Барнауле порывистый ветер валит деревья. Так, на ул. Георгиева, возле поликлиники №9 упал тополь. Дерево перекрыло движение пешеходам и транспорту.

В ходе происшествия никто не пострадал, сообщает «Инцидент Барнаул».

Упавший тополь.
Упавший тополь.
«Инцидент Барнаул»
Упавший тополь.
Упавший тополь.
«Инцидент Барнаул»

"От дождя разваливается все"

Аварийное состояние крыш, которое становится хуже после осадков и ветра, также беспокоит жителей Алтайского края.

В поселке Степное Озеро в многоквартирном доме по ул. Рихарда Зорге, 14 нет кусков крыши уже полгода. Из-за этого пятый этаж каждый раз заливает от дождя. Однако, по словам очевидцев, местная управляющая компания на это не реагирует, и даже отвечает: «Будет еще хуже». Дождем все больше разрушает дом, от сырости у одного из детей обострилась астма. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".

Потлок.
Потлок.
"ЧБ Барнаул"

О похожей ситуации говорят и в Барнауле. В женской консультации на ул. Шукшина, 9 потолок разваливается от дождя, а его куски падают чуть ли не падают на головы пациенткам. Один из кабинетов затапливает от осадков уже не в первый раз, сообщает "В Курсе 22".

Потолок.
Потолок.
"В Курсе 22"

Дальше — хуже?

В Алтайском крае из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Порывы местами будут достигать 27 м/с.

А предупреждение из-за ночных заморозков до -4 градусов продлено до 31 мая.

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