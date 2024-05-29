Ливни и шквалистый ветер уже четвертые сутки атакуют регион. С каждым днем метеорологическая обстановка ухудшается, и это приносит свои последствия. О том, что беспокоит жителей Алтайского края в штормовые дни, расскажет altapress.ru .

За пять минут до падения

В Барнауле порывистый ветер валит деревья. Так, на ул. Георгиева, возле поликлиники №9 упал тополь. Дерево перекрыло движение пешеходам и транспорту.

В ходе происшествия никто не пострадал, сообщает «Инцидент Барнаул».

Упавший тополь. «Инцидент Барнаул» Упавший тополь. «Инцидент Барнаул»

"От дождя разваливается все"

Аварийное состояние крыш, которое становится хуже после осадков и ветра, также беспокоит жителей Алтайского края.

В поселке Степное Озеро в многоквартирном доме по ул. Рихарда Зорге, 14 нет кусков крыши уже полгода. Из-за этого пятый этаж каждый раз заливает от дождя. Однако, по словам очевидцев, местная управляющая компания на это не реагирует, и даже отвечает: «Будет еще хуже». Дождем все больше разрушает дом, от сырости у одного из детей обострилась астма. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".

Потлок. "ЧБ Барнаул"

О похожей ситуации говорят и в Барнауле. В женской консультации на ул. Шукшина, 9 потолок разваливается от дождя, а его куски падают чуть ли не падают на головы пациенткам. Один из кабинетов затапливает от осадков уже не в первый раз, сообщает "В Курсе 22".

Потолок. "В Курсе 22"

Дальше — хуже?

В Алтайском крае из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Порывы местами будут достигать 27 м/с.

А предупреждение из-за ночных заморозков до -4 градусов продлено до 31 мая.

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