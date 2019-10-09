Пакистанцы застрелили черного аиста из Алтайского края

По словам орнитолога, в окрестностях, где произошел отстрел, поймали целую сеть браконьеров, добывавших крупных пролётных птиц (в основном журавлей) для ресторанов.
Опознать алтайского аиста смогли по браслету на лапке.
В комментариях поступок пакистанцев жестко осудили, но Алексей Эбель попросил «не нагнетать», а выявить проблему и понять, как действовать дальше.
«Я почитал некоторые обсуждения этой темы среди самих пакистанцев (не имеющих отношения к охране природы): хоть и через переводчик, но понятно, что в большинстве они не одобряют такие действия, что уже хорошо», — отметил он.
Черные аисты занесены в Красную книгу России, а также ряда других стран ближнего зарубежья.