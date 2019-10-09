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Происшествия

Пакистанцы застрелили черного аиста из Алтайского края

4 октября в округе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва Пакистана местные браконьеры застрелили птиц, среди которых оказался черный аист из Алтайского края. Об этом сообщил в Facebook ученый Алексей Эбель.

Гнездо черных аистов.
Гнездо черных аистов.
altaipriroda.ru

По словам орнитолога, в окрестностях, где произошел отстрел, поймали целую сеть браконьеров, добывавших крупных пролётных птиц (в основном журавлей) для ресторанов.

Опознать алтайского аиста смогли по браслету на лапке.

В комментариях поступок пакистанцев жестко осудили, но Алексей Эбель попросил «не нагнетать», а выявить проблему и понять, как действовать дальше.

«Я почитал некоторые обсуждения этой темы среди самих пакистанцев (не имеющих отношения к охране природы): хоть и через переводчик, но понятно, что в большинстве они не одобряют такие действия, что уже хорошо», — отметил он.

Черные аисты занесены в Красную книгу России, а также ряда других стран ближнего зарубежья.

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