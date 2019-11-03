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Происшествия

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении смертной казни

Бывший исполнитель смертных приговоров в «Бутырке» рассказал журналистам «Московского комсомольца», что он чувствовал, когда казнил осужденных.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

«Исполнять смертные приговоры не так страшно, как кажется. Я не знал, что именно совершил приговорённый. Никогда не старался узнавать. Мне это было не важно. Главное, что он был преступник, которого суд, государство, народ, признало недостойным жизни. Он был враг. Я чувствовал себя как на войне. Я солдат, который просто исполняет приказ народа», — поделился он.

Также работник силовых структур сказал изданию, что лиц осужденных он никогда не видел и они ему не снились. Поскольку часть работы по исполнению смертных приговоров является секретной, его родные и близкие не знают, что он казнил заключенных.

Как сообщают РИА Новости, последний смертный приговор в России исполнили 2 сентября 1996 года. В настоящий момент в стране действует мораторий на высшую меру наказания.

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