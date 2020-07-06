Палаточный лагерь с отдыхающими завалило деревьями во время бури в Сибири

В Красноярском крае на популярном месте отдыха на озере Маслеево во время грозы и сильного ветра на людей повалило более десятка деревьев, сообщает региональное МЧС.

Во время бури на берегу озера в сосновом бору в палатках спали люди. Деревья упали на палатки и автомобили отдыхающих.

«В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро получили травмы, в том числе 14-летний подросток», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет ТАСС, пострадавших доставили в районную больницу — один находится в тяжелом состоянии, двое в среднем и двое в легком. Погибла местная жительница 1986 года рождения.

Кроме того, пострадали 20 автомобилей и 10 палаток. Всего на берегу озера находились 240 человек, 80 автомобилей и 70 палаток.

Озеро Маслеево — популярное место отдыха в Дзержинском районе, где оборудованы несколько баз отдыха, а также есть место для палаток.