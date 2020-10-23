Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

«Папа почернел»: дети три дня жили в квартире с умершими родителями

Дети из деревни Большое Куземкино Ленобласти три дня жили в квартире с умершими родителями, сообщает 78.ru.

Соленые огурцы.
Соленые огурцы.
УФСИН России по Алтайскому краю

Первой о происшествии узнала сестра отца, когда один из детей сказал по телефону: «Родители спят, а папа почему-то весь почернел».

Женщина сразу прибежала домой к пострадавшим и увидела мертвого брата и его жену.

По предварительной информации, смерть супругов наступила во сне. О точной причине происшествия пока неизвестно.

При этом родители не употребляли алкоголь и не принимали наркотики.

Среди предполагаемых версий — отравление грибами или нейротоксинами, пишет Lenta.ru. На кухне обнаружили банку с огурцами, а внутри нее мог оказаться сильнодействующий яд.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость