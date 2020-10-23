«Папа почернел»: дети три дня жили в квартире с умершими родителями

Дети из деревни Большое Куземкино Ленобласти три дня жили в квартире с умершими родителями, сообщает 78.ru .

Первой о происшествии узнала сестра отца, когда один из детей сказал по телефону: «Родители спят, а папа почему-то весь почернел».

Женщина сразу прибежала домой к пострадавшим и увидела мертвого брата и его жену.

По предварительной информации, смерть супругов наступила во сне. О точной причине происшествия пока неизвестно.

При этом родители не употребляли алкоголь и не принимали наркотики.

Среди предполагаемых версий — отравление грибами или нейротоксинами, пишет Lenta.ru. На кухне обнаружили банку с огурцами, а внутри нее мог оказаться сильнодействующий яд.