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Происшествия

Парализованную старушку вытащили из огня в Алтайском крае

В Целинном районе произошел пожар в одном из жилых домов. В помещении была пожилая женщина, которая не могла выбраться из огня. Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю потушили возгорание меньше, чем за полчаса и смогли вытащить пенсионерку.

Пожарные тушат дом.
Пожарные тушат дом.
22.mchs.gov.ru

Когда пожарные прибыли на место, деревянный дом был весь в дыму. Сотрудники МЧС выяснили, что внутри строения горят домашние вещи и стены на площади порядка 15 кв. м.

Спасатели вынесли 85-летнюю хозяйку дома на улицу и передали врачам. Женщина была практически парализованная и сама выбраться из горящего помещения бы не смогла. Больше никого в доме на момент пожара не было.

Наиболее вероятная причина происшествия — замыкание электропроводки.

Спасатели напоминают, что важно контролировать состояние электрооборудования в жилье, не пользоваться неисправными приборами и ветхой проводкой.

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