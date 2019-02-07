Парами хлора отравились дети в бассейне Нижнего Новгорода

6 февраля в одном из спортивных клубов Нижнего Новгорода во время группового занятия в бассейне шестерым посетителям стало плохо. Трое из них — в возрасте от 8 до 15 лет — госпитализированы в детскую горбольницу с признаками отравления, состояние средней тяжести.