Парами хлора отравились дети в бассейне Нижнего Новгорода

Остальные от госпитализации отказались, сообщает «Интерфакс». Ранее осведомленный источник сообщил агентству, что 10 человек отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра.
По последним данным, пять детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском бассейне.
Предварительно, в результате сбоя системы хлорирования бассейна, в воде хлорсодержащие реагенты превысили установленную концентрацию. На момент обнаружения признаков отравления в бассейне проходило занятие по плаванию. Всего в бассейне находились 10 человек, всем им была оказана помощь.
На месте работают следователи. Берутся пробы воды в бассейне, изымается документация, необходимая для расследования уголовного дела, допрашиваются работники бассейна и его посетители.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).