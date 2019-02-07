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Происшествия

Парами хлора отравились дети в бассейне Нижнего Новгорода

6 февраля в одном из спортивных клубов Нижнего Новгорода во время группового занятия в бассейне шестерым посетителям стало плохо. Трое из них — в возрасте от 8 до 15 лет — госпитализированы в детскую горбольницу с признаками отравления, состояние средней тяжести.

В бассейне.
В бассейне.
СС0

Остальные от госпитализации отказались, сообщает «Интерфакс». Ранее осведомленный источник сообщил агентству, что 10 человек отравились парами хлора в бассейне фитнес-центра.

По последним данным, пять детей госпитализированы после отравления хлором в нижегородском бассейне.

Предварительно, в результате сбоя системы хлорирования бассейна, в воде хлорсодержащие реагенты превысили установленную концентрацию. На момент обнаружения признаков отравления в бассейне проходило занятие по плаванию. Всего в бассейне находились 10 человек, всем им была оказана помощь.

На месте работают следователи. Берутся пробы воды в бассейне, изымается документация, необходимая для расследования уголовного дела, допрашиваются работники бассейна и его посетители.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

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