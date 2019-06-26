Парень из Алтайского края сядет в тюрьму на 17 лет за смерть полицейского

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Заринска за то, что он на «Жигулях» сбил сотрудника ГИБДД. Полицейский пытался остановить машину, которая ехала по встречке. Парень же был под наркотиками и не остановился. Полицейский погиб на месте, сообщили в краевом следкоме.