Парень из Алтайского края сядет в тюрьму на 17 лет за смерть полицейского

18 июля 2018 года сотрудник ГИБДД был на обочине дороги в Заринске и контролировал дорожное движение. Он заметил движущийся по встречной полосе ВАЗ 21070 и жезлом подал сигнал о необходимости остановки.
Находящийся за рулем парень ускорился и сбил полицейского. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью — инспектор скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.
«Для следователей Следственного комитета расследование данного резонансного преступления стало делом принципа, ведь при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник правоохранительных органов», — говорят в ведомстве.
Обвиняемый в ходе следствия много раз менял свои показания. Он утверждал, что полицейский неожиданно появился на дороге и избежать наезда не представилось возможным.
Все выдвигаемые молодым человеком версии опровергли доказательства, в том числе результаты судебно-медицинских, дактилоскопических и автотехнических экспертиз, а также показания свидетелей.
Суд назначил обвиняемому 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.