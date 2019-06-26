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Происшествия

Парень из Алтайского края сядет в тюрьму на 17 лет за смерть полицейского

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Заринска за то, что он на «Жигулях» сбил сотрудника ГИБДД. Полицейский пытался остановить машину, которая ехала по встречке. Парень же был под наркотиками и не остановился. Полицейский погиб на месте, сообщили в краевом следкоме.

ГИБДД.
ГИБДД.
Михаил Хаустов

18 июля 2018 года сотрудник ГИБДД был на обочине дороги в Заринске и контролировал дорожное движение. Он заметил движущийся по встречной полосе ВАЗ 21070 и жезлом подал сигнал о необходимости остановки.

Находящийся за рулем парень ускорился и сбил полицейского. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью — инспектор скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

«Для следователей Следственного комитета расследование данного резонансного преступления стало делом принципа, ведь при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник правоохранительных органов», — говорят в ведомстве.

Обвиняемый в ходе следствия много раз менял свои показания. Он утверждал, что полицейский неожиданно появился на дороге и избежать наезда не представилось возможным.

Все выдвигаемые молодым человеком версии опровергли доказательства, в том числе результаты судебно-медицинских, дактилоскопических и автотехнических экспертиз, а также показания свидетелей.

Суд назначил обвиняемому 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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