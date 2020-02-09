Парень погибшей на Алтае школьницы обвинил в трагедии себя

Друг девушки, погибшей в Новоалтайске от газа из баллончика, рассказал подробности трагедии в сообществе « Подслушано Новоалтайск ». Подросток уверяет, что они с девушкой не впервые так развлекаются, и что это была «самая фатальная ошибка» в его жизни.

«Самый первый раз был давно, месяцев шесть назад, — рассказал друг погибшей Юлии, — В первый раз я заметил, что ей было хреново, я сказал, чтобы она пообещала этого не делать. Длилось это не долго. Через месяца три ей опять „приспичило“… И сейчас мы с ней купили. Первый раз зашабили, ничего не произошло, на второй она облокотилась на меня — я думал, что она меня обнимает, но она начала падать…».

Молодой человек пытался привести девушку в чувство, но у него ничего не получалось. Он кричал. Вскоре отец помог ему затащить девушку в подъезд до приезда скорой помощи. Врачи в течение часа пытались реанимировать школьницу, но спасти ее не удалось.

«Я просто сейчас не вижу смысла жить без неё… Я до сих пор во все это не верю, я всегда ей все позволял и это была самая фатальная ошибка в моей жизни», — пишет парень.

На своей странице в ВК он опубликовал совместные фото с Юлией и написал: «Царство тебе небесное, ты на всю жизнь останешься в моем сердце».

Девочка-подросток погибла в Новоалтайске 6 февраля, когда вдыхала газ для зажигалок. После глубокого вдоха девушка начала синеть, а затем рухнула на землю.