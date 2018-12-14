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Парень топором и кувалдой разгромил киоск в алтайском городе

В Камне-на-Оби 17-летний юноша разгромил киоск и вынес из него продукты и деньги, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Киоск в Камне-на-Оби.
Киоск в Камне-на-Оби.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ночью в Камень-на-Оби парень сломал рольставни и разбил стекло киоска. Злоумышленник проник внутрь и похитил продукты, сигареты, алкоголь, а также больше двух тысяч рублей.

Около киоска полицейские обнаружили топор и кувалду, которыми молодой человек взломал павильон. Днем подозреваемого задержали, у него изъяли часть похищенного. Сума ущерба составила около 10 тысяч рублей.

Киоск в Камне-на-Оби.
Киоск в Камне-на-Оби.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Возбудили уголовное дело, парню грозит до 5 лет лишения свободы.

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