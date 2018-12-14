Парень топором и кувалдой разгромил киоск в алтайском городе

По предварительной информации, ночью в Камень-на-Оби парень сломал рольставни и разбил стекло киоска. Злоумышленник проник внутрь и похитил продукты, сигареты, алкоголь, а также больше двух тысяч рублей.
Около киоска полицейские обнаружили топор и кувалду, которыми молодой человек взломал павильон. Днем подозреваемого задержали, у него изъяли часть похищенного. Сума ущерба составила около 10 тысяч рублей.
Киоск в Камне-на-Оби.
ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Возбудили уголовное дело, парню грозит до 5 лет лишения свободы.