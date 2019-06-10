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10 июня
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Происшествия

Парень угнал машину, а потом снял с нее аккумулятор, чтобы не украли

В ночь на 10 июня в селе Боровском Алейского района угнали автомобиль ВАЗ 2106. Угонщика задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Молодой человек по-хозяйски припрятал сабвуфер и аккумулятор, чтобы их никто не украл.

Угон автомобиля.
Угон автомобиля.
Дмитрий Кудрявцев

Хозяин ВАЗ оставил машину на своем приусадебном участке открытой с ключами от замка зажигания в салоне.

Отсутствие машины владелец обнаружил утром и сообщил об этом в полицию. В тот же день участковый установил, в каком направлении автомобиль поехал и личность подозреваемого. Позже машину обнаружили в лесу недалеко от села Костин Лог Мамонтовского района. По подозрению в угоне полиция задержала 20-летнего местного жителя.

В доме задержанного изъяли сабвуфер и аккумулятор из угнанной машины.

Факт угона молодой человек отрицать не стал и признался в содеянном. Сабвуфер и аккумулятор, по его словам, он забрал, чтобы никто их не похитил.

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