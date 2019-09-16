Парень украл у алтайского фермера семь овец и увез в легковушке в Новосибирск

Житель Новосибирска похитил из загона в селе Новоярки Каменского района Алтайского края семь овец. Он увез их на родину и убил, а мясо продал, сообщили в ГУ МВД по краю.

Сельчанин обратил внимание на следы волочения и след транспортного средства, которые вели от его усадьбы к дороге. Пересчитав животных, хозяин недосчитался семи овец и сообщил в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в Новосибирске задержали местного жителя 1995 года рождения.

Выяснилось, что он украл животных ночью, затолкал в салон своего легкового автомобиля и уехал. В Новосибирске он забил овец на мясо и продал туши на рынок и в кафе.

Также известно, что парень накануне кражи был в гостях у потерпевшего.

Сумма материального ущерба составила около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.