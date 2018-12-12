Парням грозит 7 лет тюрьмы за грабеж в придорожном кафе на алтайской трассе

Установлено, что двое молодых людей, которые хотели выпить, но не имели денег, решили ограбить придорожное кафе на алтайской трассе.
Под видом добропорядочных покупателей они взяли две пачки сигарет, шесть бутылок пива, чипсы. Чтобы отвлечь внимание продавщицы, они попросили разогреть еды. Когда женщина отвернулась, молодые люди убежали с похищенным, и скрылись с места преступления на машине.
Так как в кафе установлена камера видеонаблюдения, то сотрудники полиции быстро нашли грабителей.
Молодые люди вину признали, в содеянном раскаялись. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.