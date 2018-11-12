Наблюдатели выясняли, как сидится члену «банды Цапков»

Член кущевской банды Вячеслав Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта в то время, когда был задействован в работах на пасеке, сообщает « Интерфакс ». Также стало известно, за что осужденного поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Цеповяз был привлечен к работам на пасеке с 2016 года. В этот период он находился в бараке нового (улучшенного) стандарта, где есть отдельные комнаты на два человека. Там находятся только те, у кого нет взысканий и кто задействован на работах. Неработающие заключенные проживают в обычных бараках», — пояснила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова.

Председатель региональной ОНК выяснила, что у Цеповяза было 18 поощрений, из которых три отменены.

С пасеки осужденный был уволен в январе 2018 года по сокращению штатного расписания. Из-за серьезных проблем с рукой (после операции отсутствует плечевой сустав) он может быть задействован только на определенного вида работах.

«Также на фоне последних событий, связанных со скандальными фотографиями и бракоразводным процессом, у него обострился гастрит, поэтому он не пошел на завтрак, а это нарушение режима. Его поместили на трое суток в штрафной изолятор — до минувшего воскресенья», — сообщила председатель ОНК.

Цеповяз отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области (на 1067 осужденных), пишет bfm.ru. 6 ноября была начата проверка по появившимся в интернете фотографиям Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, а на столе у него крабы и икра. Во ФСИН заявили, что фото сняты в 2015 году.

В ноябре 2013 Цеповяза признали виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С 1998 по 2010 год — за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек, в том числе дети.