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Пассажир авиарейса Сургут — Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Во время полета один из пассажиров рейса Сургут — Москва потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Из-за его действий самолет сел в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС. Правонарушителя задержали.

Самолет
Самолет
СС0

Собеседник «Интерфакс» сообщил, что по предварительным данным мужчина мог быть психически не здоров. Оружия при нем не нашли, уточняет агентство.

По информации телеканала «Россия 24», к аэропорту Ханты-Мансийска стянули экстренные службы города, полиция взяла здание под охрану.

Источник РИА Новости сообщает, что пассажир, который потребовал изменить курс самолета, возможно был пьян. Его могут обвинить по статье Уголовного кодекса РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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