Пассажир сгоревшего Superjet рассказал о чемоданах и «моментальной смерти»

Лайнер горел настолько быстро, что людей было практически невозможно спасти, считает пассажир.

«По поводу скорости горения самолета: я сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стекла в моем ряду расплавились еще до остановки борта. И по выживанию — там момент везения и отсутствия паники. Один вдох черного дыма, и человек уже не встанет с места», — приводит telegram-канал 112 воспоминания Молчанова.

Подразделения МЧС прибыли на место оперативно, но «спасать там было некого», рассказал пассажир, пишет ura.ru.

Также мужчина отметил, в момент эвакуации на борту не было давки, а чемоданы, которые доставали люди были «небольшие и никому не мешали». Согласно одной из версий, эвакуации из горящего лайнера мешали люди, которые пытались вынести свою ручную кладь.

По словам Молчанова, многие пассажиры не слышали команд пилотов и бортпроводников из-за паники и крика, и это тормозило эвакуацию.

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Источники сообщили, что причиной аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту (73 пассажира и пятеро членов экипажа).