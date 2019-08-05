Пассажир такси в Барнауле прикарманил чужой телефон

19-летняя девушка рассказала, что телефон мог выпасть из кармана в такси, когда она возвращалась из гостей. Причиненный материальный ущерб она оценила в 5 тысяч рублей.
Водитель такси сказал, что не находил в салоне телефон, а если бы обнаружил, непременно бы сдал в офис компании.
Сотрудники уголовного розыска нашли причастного к происшествию. Им оказался один из пассажиров такси — мужчина 1988 года рождения. Его задержали и доставили в отдел.
Мужчина признался, что похитил телефон и уже продал неизвестным. Возбуждено уголовное дело.