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Происшествия

Пассажир такси в Барнауле прикарманил чужой телефон

Жительница Барнаула потеряла в такси телефон и обратилась в полицию. Оказалось, что другой пассажир уже успел его продать. Похитителя нашла полиция, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Такси.
Такси.
Анна Зайкова

19-летняя девушка рассказала, что телефон мог выпасть из кармана в такси, когда она возвращалась из гостей. Причиненный материальный ущерб она оценила в 5 тысяч рублей.

Водитель такси сказал, что не находил в салоне телефон, а если бы обнаружил, непременно бы сдал в офис компании.

Сотрудники уголовного розыска нашли причастного к происшествию. Им оказался один из пассажиров такси — мужчина 1988 года рождения. Его задержали и доставили в отдел.

Мужчина признался, что похитил телефон и уже продал неизвестным. Возбуждено уголовное дело.

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