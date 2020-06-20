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Происшествия

Пассажир выстрелил в кондуктора после просьбы надеть маску

В Казани пассажир напал на кондуктора с газовым пистолетом за просьбу надеть маску и перчатки, пишет Inkazan.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

Мужчина вошел в автобус без маски, на что кондуктор сделал ему замечание и попросил надеть маску, рассказал председатель ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

После этого пассажир достал газовый пистолет и открыл стрельбу. Водитель автобуса заблокировал нарушителя в общественном транспорте и не выпускал до тех пор, пока на место не приехали правоохранители.

Кондуктор написал заявление.

«Отмечу, из-за данных нарушителей автобусы были сняты с маршрутов. Пассажиры, ожидавшие именно эти автобусы на следующих остановках, не смогли вовремя добраться до места назначения», — заявил Темляков.

В Татарстане необходимо носить маски в общественном транспорте. В Алтайском крае тоже.

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