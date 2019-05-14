Пассажиры сутки не могут вылететь из новосибирского аэропорта из-за проблем с Sukhoi SuperJet

Пассажиры рейса Новосибирск — Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут» уже сутки остаются в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает « Интерфакс ». Полет должен был состояться на самолете Sukhoi Superjet 100.

«В 6 утра (02:00 мск) авиакомпания приняла решение об отмене рейса из-за неприбытия резервного воздушного судна, сейчас мы разбираемся в ситуации. Скорее всего, пассажиров отправят в пункт назначения другими рейсами», — сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажиры должны были вылететь из Толмачево (аэропорт Новосибирска) 13 мая в 8:45 по местному времени (4:45 мск). Но авиакомпания задержала рейс по технической причине. О какой именно неисправности самолета идет речь — не уточняется.

На рейс зарегистрировано 94 пассажира. 74 разместили в гостинице.

Флот Sukhoi Superjet 100

Флот авиакомпании «Азимут» состоит только из машин SSJ-100.

Ранее «Азимут» по технической причине также задержал рейс Краснодар — Челябинск.

Кроме того, в ночь на 13 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево.

10 мая сообщалось, что «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. 9 мая авиакомпания отменила 12 рейсов на SSJ 100, 8 мая — пять рейсов, которые должны были выполняться на этих самолетах, пишет znak.com.

Катастрофа

5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и загорелся при аварийной посадке.

На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.