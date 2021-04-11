11 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пассажирка Lexus погибла в жутком ДТП в Рубцовске

Женщина 1990 года рождения, находившаяся в автомобиле Lexus, погибла в результате ДТП, случившегося утром 11 апреля в Рубцовске, сообщили в паблике «Инцидент Рубцовск».

Смертельное ДТП в Рубцовске.
Смертельное ДТП в Рубцовске.
vk.com/incident_rubtsovsk.

Авария произошла в 06:07 в районе дома № 1Б по улице Мануковского. Известно, что водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при движении по улице Пролетарская от улицы Чехова в направлении улицы Мануковского допустил наезд на остановку общественного транспорта.

Затем он наехал на ограждение дома и на стоящий автомобиль ВАЗ-2106. Затем внедорожник отбросило на дом.

В результате ДТП пассажирка иномарки, находившаяся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость