Пассажирка Lexus погибла в жутком ДТП в Рубцовске

Женщина 1990 года рождения, находившаяся в автомобиле Lexus, погибла в результате ДТП, случившегося утром 11 апреля в Рубцовске, сообщили в паблике « Инцидент Рубцовск ».

Авария произошла в 06:07 в районе дома № 1Б по улице Мануковского. Известно, что водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus, при движении по улице Пролетарская от улицы Чехова в направлении улицы Мануковского допустил наезд на остановку общественного транспорта.

Затем он наехал на ограждение дома и на стоящий автомобиль ВАЗ-2106. Затем внедорожник отбросило на дом.

В результате ДТП пассажирка иномарки, находившаяся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончалась до прибытия скорой помощи.