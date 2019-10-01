Пассажирка сняла на видео, как у лайнера во время полета отваливается обшивка

Между тем те, кто сидел у иллюминаторов по левую сторону самолета, знали, в чем причина.
У самолета отваливалась обшивка в районе двигателя — буквально развевалась на ветру.
@denverpost @9NEWS @CBSDenver @ColoradoSun @DenverChannel This morning at #DIA flight UA293. Engine malfunctioned mid-flight. pic.twitter.com/DUYyQR3H8y— Abbi Reznicek (@AbbiReznicek) 29 сентября 2019 г.
О проблеме узнали пилоты и остальные члены экипажа. И лайнер вернулся в аэропорт Денвера, пишет mail.ru. Возможно, во время полета «отвалился» специальный скотч, которым иногда «латают» небольшие поврежденные участки самолетов.
Сотрудники United Airlines описали проблему с двигателем как «механическую». В результате инцидента никто не пострадал.