Пассажирам рейса Новосибирск—Симферополь (авиакомпания S7) только с третьей попытки и на другом лайнере удалось улететь из Толмачево в Крым.

12 сентября в аэропорту Толмачёво белее чем на пять часов задержали рейс авиакомпании S7 5137 Новосибирск — Симферополь. Лайнер по расписанию должен был взлететь в 17:45 местного времени.

«Где-то 40 минут не мог вылететь самолет. Они просто сидели в самолете. Потом сказали, что вроде как неисправности в самолете. Пассажиров всех высадили. <…>Прождали они, наверное, до 20:30. Потом заново их посадили в этот же самолет, он взлететь так и не смог, и всех обратно высадили. Билеты менять не хотят, кормить людей не хотят», — рассказала НГС дочь одной из пассажирок.

Пассажир лайнера также сообщил, что людей посадили в неисправный самолёт, который не смог взлететь, разогнавшись до предельной скорости.

В пресс-службе аэропорта сообщили только то, что рейс задержан по техническим причинам.

Тем не менее пассажиры вылетели в Симферополь 13 сентября в 00:35 на другом самолёте.

Ранее в Толмачёво из-за срабатывания аварийного датчика прервал взлет лайнер авиакомпании S7. Самолет должен был выполнить рейс Новосибирск — Москва.

Перед отрывом от земли самолет выполнил экстренное торможение и прекратил взлет. Капитан воздушного судна извинился перед пассажирами и сообщил о сработавшей сигнализации разгерметизации одной из дверей лайнера.