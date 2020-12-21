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Происшествия

Пассажирский автобус влетел в грузовик на мосту. Пострадали 16 человек

Красноярские полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, въехавшего в стоящую фуру, сообщает региональное МВД.

ДТП. Красноярск.
ДТП. Красноярск.
24.мвд.рф.

ДТП произошло вечером 20 декабря — на Октябрьском мосту в Красноярске.

«57-летний водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на стоящий автомобиль МАЗ, водитель которого остановился по причине поломки», — рассказали в ведомстве.


Пострадали 16 пассажиров, причем водитель автобуса травм не получил. По словам очевидцев, на месте ДТП работали реанимобили.

На водителя грузовика составили несколько административных материалов, в том числе за невыставленный знак аварийной остановки.

Как уточняет «Проспект Мира», в соцсетях критикуют маршрут № 94 и называют его опасным для пассажиров.

«Водители постоянно без кондуктора, злые как собаки, где их наловили? <…> Bодитель отвлекается от дороги постоянно, нельзя так ездить», — пишут красноярцы.

Напомним, в этот же день в Алтайском крае слетел в кювет пассажирский автобус Бийск — Барнаул.

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