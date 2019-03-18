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Происшествия

Пассажирский Boeing со сломанным крылом приземлился в аэропорту Сочи

При посадке в международном аэропорту Сочи (Адлер) у пассажирского Boeing 737−800 возникли технические проблемы, сообщает «Интерфакс». На борту находилось 106 человек.

Самолет
Самолет
CC0

«При заходе на посадку у Boeing 737−800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров», — сказал сотрудник пресс-службы аэропорта.

Экстренные службы аэропорта были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки, пишет bfm.ru.

Посадка прошла благополучно.

Авиакатастрофа в Эфиопии

10 марта после авиакатастрофы в Эфиопии полеты Boeing 737 MAX запретили в большинстве стран мира, включая США, а от его эксплуатации отказались около 30 компаний-операторов.

На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все погибли. На борту находились три гражданина России.

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