Пассажирский Boeing со сломанным крылом приземлился в аэропорту Сочи

«При заходе на посадку у Boeing 737−800 из Москвы (Шереметьево) была выявлена проблема с механизацией крыла. На борту находилось 106 пассажиров», — сказал сотрудник пресс-службы аэропорта.
Экстренные службы аэропорта были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки, пишет bfm.ru.
Посадка прошла благополучно.
Авиакатастрофа в Эфиопии
10 марта после авиакатастрофы в Эфиопии полеты Boeing 737 MAX запретили в большинстве стран мира, включая США, а от его эксплуатации отказались около 30 компаний-операторов.
На борту лайнера находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Все погибли. На борту находились три гражданина России.