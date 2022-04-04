4 апреля
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Происшествия

Анонимы «заминировали» пассажирский лайнер рейсом Тюмень — Москва

Пассажирский Superjet, следовавший рейсом Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью, сообщил ТАСС.

Самолет в небе. Авиасообщение.
Самолет в небе. Авиасообщение.
CC0

Отмечается, что лайнер не менял высоту и курс.

Авиакомпания «Россия» категорически опровергла информацию о сигнале тревоги.

Там сообщили, что во время полета по электронной почте поступила информация из анонимного источника об угрозе безопасности пассажиров и целостности воздушного судна.

«Профильными службами было принято решение продолжить полет в пункт назначения, ввиду того, что появление подобных сообщений стало частым. В соответствии с правилами авиационной безопасности в аэропорту Шереметьево будет произведен дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади, — цитирует 72.ru заявление авиакомпании.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета.

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