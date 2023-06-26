Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Пострадавший мужчина находился опасно близко к железнодорожным путям и, предположительно, был пьян.
Машинист заметил идущего в попутном направлении пешехода и просигналил, а затем применил экстренное торможение.
Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Сейчас транспортные полицейские собирают материалы по происшествию.
Правоохранители напоминают о соблюдении правил безопасного пребывания на объектах ж/д транспорта. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям и настилам, обращая внимание на светофоры.
Пешеходам запрещено ходить по путям и вдоль них ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье.