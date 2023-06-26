26 июня
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Происшествия

Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае

Поезд сбил 40-летнего жителя Егорьевского района вблизи станции "Рубцовск" в прошедшие выходные, сообщает УТ МВД России по СФО.

Поезд.
Поезд.
СС0

Пострадавший мужчина находился опасно близко к железнодорожным путям и, предположительно, был пьян.

Машинист заметил идущего в попутном направлении пешехода и просигналил, а затем применил экстренное торможение.

Однако столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Сейчас транспортные полицейские собирают материалы по происшествию.

Правоохранители напоминают о соблюдении правил безопасного пребывания на объектах ж/д транспорта. Переходить пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям и настилам, обращая внимание на светофоры.

Пешеходам запрещено ходить по путям и вдоль них ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье.

Ранее в Барнауле на пешеходном переходе сбили ребенка.

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