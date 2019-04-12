Пациент задохнулся в «карцере» бурятской больницы

Врачи в Бурятии заперли пациента с пневмонией в душном помещении, где оставляли особо буйных. Мужчина умер от удушья. Следком уже начал проверку обстоятельств.

40-летний мужчина скончался в подсобке Баргузинской центральной районной больницы. Пациент был госпитализирован с диагнозом «пневмония средней тяжести». Спустя сутки без должного обследования мужчину перевели из терапевтического отделения в палату для временного помещения больных в возбужденном состоянии и с психическими отклонениями, сообщает пресс-служба СК.

Как стало известно «МК», это история произошла в селе Баргузин еще 7 февраля, но подробности ее стали известны только сейчас. По данным издания, отцу погибшего главный врач рассказал, что мужчина вел себя неадекватно, дебоширил и мог сбежать из больницы, поэтому его пришлось запереть.

Ключ от подсобки так и не нашли, и замок срезали болгаркой. Вскрытие показало, что пациент умер от отёка лёгких, пишет Life.

Министру здравоохранения Бурятии Дамбиниме Самбуеву было поручено уволить главного врача больницы и принять самые строгие меры по наказанию всех виновных лиц, сообщают местные СМИ.