Пациента алтайской больницы подозревают в убийстве 81-летнего соседа по палате

По данным следствия, мотивом мог стать тот факт, что 81-летний мужчина постоянно просил помощи у медицинского персонала и мешал своему соседу отдыхать. Из-за этого в конце февраля, когда оба мужчины находились в палате, подозреваемый несколько раз ударил соседа.
В начале марта 81-летнего пациента доставили в реанимацию. Он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.