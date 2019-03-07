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7 марта
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Происшествия

Пациента алтайской больницы подозревают в убийстве 81-летнего соседа по палате

68-летнего пациента Кулундинской центральной районной больницы подозревают в убийстве по неосторожности. По версии следствия, он из личной неприязни несколько раз ударил по голове 81-летнего соседа по палате, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

По данным следствия, мотивом мог стать тот факт, что 81-летний мужчина постоянно просил помощи у медицинского персонала и мешал своему соседу отдыхать. Из-за этого в конце февраля, когда оба мужчины находились в палате, подозреваемый несколько раз ударил соседа.

В начале марта 81-летнего пациента доставили в реанимацию. Он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование продолжается.

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