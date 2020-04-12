Пациенты иркутской психбольницы совершили дерзкий побег и пропали

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск лиц. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, побег совершили шестеро мужчин 1992 — 2001 года рождения.

Как они это сделали

Как сообщает КП-Иркутск, около трех часов ночи, один из беглецов подошел в коридоре к дежурившему врачу, и приставив неизвестный предмет к горлу, потребовал от его коллеги отдать ему ключи. После этого шесть парней покинули здание больницы.

Пока ни один из них не найден.