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Происшествия

Пациенты иркутской психбольницы совершили дерзкий побег и пропали

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы № 1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба местной полиции.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение от медперсонала Иркутской областной психиатрической больницы, расположенной в микрорайоне Юбилейный, о побеге из учреждения шестерых граждан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время все наружные наряды полиции, а также оперативники и участковые ориентированы на розыск лиц. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, побег совершили шестеро мужчин 1992 — 2001 года рождения.

Как они это сделали

Как сообщает КП-Иркутск, около трех часов ночи, один из беглецов подошел в коридоре к дежурившему врачу, и приставив неизвестный предмет к горлу, потребовал от его коллеги отдать ему ключи. После этого шесть парней покинули здание больницы.

Пока ни один из них не найден.

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