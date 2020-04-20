Пациентка после выписки умерла на лавочке, куда ее привез человек в защитном костюме

В Москве женщина умерла на лавочке возле дома после того, как ее из больницы доставили работники социальной службы, сообщает телеканал «360» .

Женщина умерла на лавочке в Москве.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как из микроавтобуса человек в защитном костюме выводит женщину и усаживает ее на скамейку. Она сидит, наклонившись вперед.



После показывают машину скорой помощи и медработника, который накрывает черным полиэтиленом лежащее на лавочке тело.

Женщину положили в больницу 17 апреля, спустя два дня — 19 апреля — социальные работники в защитных костюмах привезли ее домой и оставили у подъезда.

Оказывается, погибшую госпитализировали с подозрением на пневмонию, сделали КТ и анализ на COVID-19. Подозрения на коронавирус не подтвердились, врачи выписали пациентку.

Оснований для того, чтобы оставить ее в больнице, медики не увидели. В пресс-службе столичного Депздрава заявили, что женщину никто не бросал.

Между тем, Life опубликовал расширенное видео, на котором видно, как привезшая женщину машина уехала, а погибшую пытаются привести в чувство местные жители.

Издание отмечает, что сотрудники «скорой» прибыли через 11 минут и констатировали смерть. Сейчас СК проводит проверку по факту происшествия.