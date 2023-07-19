19 июля
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Происшествия

Пациентов с сибирской язвой, сбежавших из больницы, нашли и посадили на карантин

Пациентов с сибирской язвой, сбежавших из Республиканской кызыльской больницы, нашли в родных селах и городах. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Установлено, что двое пациентов покинули больницу еще 16 июля, двое других - на следующий день. Они подписали отказ от лечения, несмотря на попытки персонала их остановить.

В соответствии с требованиями СанПиН, они могли быть выписаны только после полной эпителизации кожных проявлений инфекции. На момент ухода из больницы состояние заболевших оценивалось как удовлетворительное, они полностью получили курс лечения антибактериальной терапии.

Двое прибыли в родное село Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района, еще двое — в город Ак-Довураке. Позже врачи посетили пациентов, провели с ними беседу и посадили на домашний карантин. За ними постоянно наблюдают врачи.

Состояние больных оценивается как удовлетворительное, у одного из них установлена эпителизация кожных покровов.

Напоминаем, что первым зараженным оказался кочевник из села Кызыл-Мажалык. Установлено, что 23 июня на чабанской стоянке жители села Бижиктиг-Хая зарезали лошадь и съели ее. Через шесть дней один из них пожаловался на плохое самочувствие.

По информации источника, конину без ветеринарного свидетельства купил житель Ак-Довурака. Мясо изъяли для исследования.

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