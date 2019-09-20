Павла Устинова выпустили под подписку о невыезде

Осужденного освободят из-под стражи до конца 20 сентября.

«Мы сейчас поедем его встречать в СИЗО 4, документы для освобождения уже подготавливаются. Мы не ожидали того резонанса, мы благодарны людям, СМИ, общественности и даже генпрокурору. Я приехала на пикеты и так же переживаю за других заключенных», — рассказала РБК сестра Павла Юлия Устинова.



Сейчас права Павла Устинова защищает адвокат Анатолий Кучерена. Он заявил журналистам, что никаких оснований для содержания под стражей его подзащитного нет. На вопрос, будет ли он защищать других фигурантов «московского дела», он ответил «Я не могу разорваться на всех». «Не надо бояться обжалования», — также добавил он.

Напомним, что Тверской суд Москвы приговорил Павла Устинова к 3, 5 годам лишениям свободы за причинения вреда здоровью сотруднику Росгвардии. По версии следствия, во время задержания на протестной акции актер оказал сопротивление и вывихнул силовику плечо.

Многие российские актеры театра и кино заступились за Павла и устроили флешмоб в соцсетях. Актер Александр Паль создал петицию в защиту Устинова — меньше чем за сутки она набрала более 100 тыс. подписей. Также в Москве прошла серия одиночных пикетов, в акции приняли участие сотни людей.